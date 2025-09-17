Arreglemos nuestro sistema de universidades comunitarias, YA

Juliette Pacheco era una joven madre de tres hijos cuando pisó el campus de SUNY Westchester Community College por primera vez. Era la primera de su familia en ingresar a la universidad, y dudaba de su capacidad para lidiar con las clases, su trabajo, el cuidado de sus hijos y los retos cotidianos que implica vivir en Nueva York. Una incapacidad de su niñera o un tren demorado podían hacerle perder una clase o atrasarse en sus estudios. No tardó en preguntarse, con toda razón, si lograría graduarse: de hecho, un sorprendente 70% de los estudiantes en los Estados Unidos que van a universidades comunitarias de dos años no se gradúan.

PUBLICIDAD

Esa estadística debe preocuparnos a todos. Mientras las universidades prestigiosas acaparan la atención mediática, las universidades comunitarias son la base esencial de la educación superior en los Estados Unidos, con más del 40% de los estudiantes de pregrado.

Cuando casi tres de cada cuatro estudiantes abandonan sus estudios sin graduarse, no se trata solamente de sueños personales frustrados: es una falla sistémica. De manera que es urgente determinar el porqué, especialmente cuando los estudiantes hispanos como Juliette son el 30% de los alumnos matriculados en las universidades comunitarias.

Es un desafío pertinaz, pero algunas instituciones han encontrado formas creativas para abordarlo sin vacilación.

La estrategia de CUNY

Por ejemplo, el sistema de la City University of New York (CUNY) llevaba mucho tiempo teniendo problemas para lograr que sus estudiantes se graduaran. Hace veinte años, tan solo un 13% de los estudiantes obtenía su título en tres años, una cifra considerablemente inferior a la de otros sistemas universitarios comunitarios. Así que decidieron hacer algo al respecto.

En 2007, CUNY implementó los Accelerated Studies in Academic Programs -ASAP- (Estudios acelerados en programas académicos) para ayudar a los estudiantes en riesgo a no retirarse. El programa ofrece una amplia variedad de apoyos integrales, desde asesoría académica adicional y tutorías, hasta subsidios para transporte y para la compra de libros. Este apoyo adicional ha marcado una gran diferencia.

PUBLICIDAD

Según MDRC, una organización de investigación sin fines de lucro, el 40% de los estudiantes del programa ASAP se graduaron, frente a tan solo el 22% del resto del alumnado. ¿Y qué es lo más impactante? Que seis años después de graduarse, los egresados de ASAP ganaban un 11% más que quienes no recibieron ese apoyo.

Durante su primer semestre, Juliette escuchó a algunos estudiantes hablar sobre el programa ASAP que ofrecía su institución educativa. Así que se inscribió y, según cuenta, eso cambió por completo el rumbo de su vida. Se graduó con un promedio de 3.8 y obtuvo una beca de Pepsi Co. para proseguir sus estudios. Ella es solo uno de los muchos casos de éxito que surgen cada año gracias a este tipo de programas de apoyo.

Ofrecer un apoyo cercano y personalizado puede parecer costoso, y en cierto modo lo es. Mientras un consejero típico en una universidad comunitaria atiende a unos 441 estudiantes, los consejeros del programa ASAP trabajan solamente con 150, se reúnen con ellos al menos dos veces al mes al inicio de los estudios, y siguen en contacto periódicamente a partir de entonces.

PUBLICIDAD

Esa atención adicional da resultado, y no solo para los estudiantes. Por cada dólar de impuestos de los contribuyentes invertido en ASAP, el programa devuelve tres, y también disminuye el costo por título para la universidad; según análisis de expertos, CUNY se ahorra unos $6,500 por cada estudiante del programa que se gradúa.

En otras palabras, beneficia a los estudiantes, ahorra dinero a los contribuyentes y fortalece a nuestra sociedad. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que se puede implementar en otras instituciones.

En Arnold Ventures estamos trabajando para replicar el éxito del programa ASAP de CUNY en universidades comunitarias de todo el país.

En Colorado, por ejemplo, nos asociamos con el gobernador Jared Polis para iniciar programas similares en Lamar Community College y Colorado Mountain College.

En Carolina del Norte estamos colaborando con todo el sistema de universidades comunitarias para implementar programas ASAP en todo el estado, una iniciativa pionera a nivel nacional. Cada programa es diseñado para satisfacer las necesidades específicas del estudiantado: mientras CUNY puede ofrecer tarjetas de transporte MTA, Colorado puede ofrecer vales mensuales de $50 para gasolina y alimentos.

PUBLICIDAD

Esto no es derrochar recursos. Son gastos basados en hechos, destinados a programas que han demostrado su capacidad para estimular el potencial de estudiantes como Juliette, generando grandes beneficios para ellos, sus comunidades y para todos nosotros.

Los estudiantes de las universidades comunitarias han entendido, con razón, que la educación es el mejor camino para hacer realidad el sueño americano. Cuando estas instituciones esenciales no funcionan apropiadamente, no solo les estamos fallando a nuestros estudiantes, sino también a la promesa que encarna Estados Unidos.

Unidos, podemos -y debemos- hacerlo mejor. Así que arreglemos nuestro sistema de universidades comunitarias… YA.

-----

Laura Arnold es cofundadora y copresidenta de Arnold Ventures, una organización filantrópica nacional que apoya investigaciones para comprender las causas fundamentales de los problemas más persistentes y urgentes de Estados Unidos.