Tiene dos años y está presa

Fernanda Jacqueline Dávila tiene dos años de edad y está presa. El gobierno de Estados Unidos dirá que eso no es cierto. Que está siendo bien cuidada y alimentada. Que tiene cama y ropa. Pero la realidad es que está encerrada en un centro de detención para niños inmigrantes y no se puede ir.

“Mi mamá, cinco meses antes, me estuvo pidiendo que le prestara a la niña para llevársela. Y que en dos meses me mandaba traer a mí”, me dijo Alison en una entrevista. “No quería dejársela. Pero ella me dijo que le hiciera el favor porque ella quería pasar. Que era un mejor futuro (para la niña)”.