Separar familias y criminalizar a quienes busquen refugio será una mancha en nuestra historia como nación

La crisis de separación familiar en la frontera no ha terminado. Todavía hay miles de niños que siguen sin ser reunidos con sus padres. Basándome en la respuesta de la Administración Trump a la orden judicial de reunir a los niños de corta edad esta semana, no confío en lo absoluto en que la Administración sea capaz de cumplir con el próximo plazo que se le dio para reunir a los más de 2,000 niños que permanecen bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

No me puedo imaginar la confusión y el miedo que debe sentir un niño que implora por sus padres sin nadie que pueda consolarlo. No me puedo imaginar la angustia que sienten los padres a quienes les dijeron que sus hijos iban a tomar un baño y nunca más los vieron porque fueron despachados repentinamente a centros de detención ubicados a cientos de millas de distancia. Y me rehúso a aceptar que Estados Unidos sea una nación que desgarra a nuestras familias de esta manera. Pero eso es exactamente lo que ha sucedido debido a las acciones despiadadas del gobierno de Trump.