Señor Presidente, su respuesta a 'María' fue tan ‘exitosa’ como su caótica presidencia

Pero no tiene que buscarle muchas explicaciones a la insensibilidad de Trump, pues es parte de su naturaleza. Además, en su visión y en la de quienes lo siguen ciegamente, los puertorrqueños no son ciudadanos estadounidenses porque viven en una Isla y hablan español. Una “isla rodeada de agua, de grandes aguas, de agua de océano”, como djo Trump el año pasado sobre Puerto Rico. Y este miércoles tuiteó que Puerto Rico es una isla “inaccesible”.



Para Trump quizá estas vidas no tienen el mismo valor que, por ejemplo, las de los anglosajones. O las de los noruegos. El año pasado Trump se lamentó de que solo llegaran a Estados Unidos inmigrantes de “países de mierda” y no de Noruega, por ejemplo.