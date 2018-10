¿Qué hemos aprendido del rechazo hacia los inmigrantes?

No es poca cosa. No especialmente en este momento en que se suponía que la humanidad estaría dando un salto cualitativo en su definición filosófica, tras siglos de interminables desajustes en los que la competencia por la hegemonía dispersó todo viso de integración como género humano.

Pero todos nos sentíamos incluidos, aceptados, respetados, no solo como inmigrantes, sino sobre todo como seres humanos, a diferencia en muchos casos del castigo social, económico y político que se infligía en nuestros países de origen, donde regímenes de intolerancia y corrupción interrumpieron el futuro imaginado de infinitas generaciones que seguramente no deseaban abandonar sus orígenes.

Intervino, entonces, el derecho humano a emigrar , ese derecho que no todos aquí aceptan, ni entienden, ni analizan, si no es solamente desde la instancia “legal”, otra más de las entelequias disfrazadas de “razón” que mantienen en este preciso momento, por ejemplo, a cientos de familias separadas, con el agravante del severo daño psicológico infligido a decenas y decenas de menores de edad confinados en centros de detención durante meses, sin que se vea una solución a sus casos en el corto plazo.

Y es aquí donde me quiero detener un poco: el inmigrante no es el problema, sino la solución de múltiples desequilibrios no de un país en específico, sino de la recomposición paulatina de la sociedad humana. Nuestros lógicos desplazamientos, como ha sido pauta desde los orígenes de la humanidad, son de sobrevivencia, de reacomodo, de aportaciones palpables en el camino, de garantía generacional para las sociedades que envejecen, así como de ayuda al cambio de actitud nacional al paso del tiempo.