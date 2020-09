Puerto Rico se merece algo mejor que las promesas vacías de Trump

Hay una imagen que jamás podré olvidar. Fue hace tres años cuando viajé a Puerto Rico después del huracán María para llevar los suministros que necesitaban. Mientras caminaba entre los escombros de hogares y negocios, vi algo peculiar a lo lejos: un matre atravesado por un poste. Fue algo tan extraño que me tomó unos segundos darme cuenta que no me lo estaba imaginando. Lo único que se veía era devastación. La desesperación era evidente en cada persona que conocía. No solo porque el huracán había destrozado sus vidas, sino porque su gobierno también fracasó y no los ayudó a reconstruir. No solo porque la tormenta les quitó a sus seres queridos, sino porque a su presidente no le importó.