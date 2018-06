'Promotoras de salud' de Planned Parenthood brindan atención médica vital a la comunidad latina

Soy una 'Promotora de salud' de Planned Parenthood y lo he sido durante los últimos nueve años. El programa de ‘Promotoras’ se basa en el modelo latinoamericano de llegar a las personas yendo directamente a sus comunidades y hogares. Les brindamos información sobre salud para ayudar a superar las numerosas barreras que enfrentan los latinos para acceder a la atención médica.

Aproximadamente el 16% de las latinas en Estados Unidos no ha visitado a un médico en los últimos dos años, y un cuarto de las latinas no cuenta con un proveedor de atención médica regular. A pesar de los muchos avances que la Ley de Asistencia Asequible (el Affordable Care Act, o ACA, en inglés, también conocido como Obamacare) hizo para acceder a servicios de salud, particularmente para latinos, las latinas aún se quedan atrás: una quinta parte de ellas todavía no tiene acceso a un seguro médico y muchas de nuestras familias inmigrantes están excluidas del mercado del ACA.