Peña Nieto: el peor presidente

Y perdonen los malditos números. Sabemos que cada uno es una cara, un nombre, una vida, un hueco que deja. Ese vacío no se llena con declaraciones vagas y excusas. El caso es que Peña Nieto fue un fracaso: no pudo, no quiso o no supo. Su gobierno estuvo marcado por la torpeza e indiferencia. En México se mata y no pasa nada.