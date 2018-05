Paraguay elige un presidente que recuerda a viejos tiempos de dictadura

Stroessner el dictador

El Partido Colorado domina

Una ola derechista

Ante las posiciones más progresistas de su adversario, Abdo defendió el servicio militar obligatorio para jóvenes paraguayos , explicando que el servicio militar no es solamente una oportunidad de educación sino “una herramienta más” para aquellas madres en situación de vulnerabilidad que no logran contener a sus hijos.

En general, estas consignas conservadoras no confrontaban posiciones de su adversario, ni respondían a propuestas concretas de la sociedad civil paraguaya. En mi análisis, no hubo chance real de que Paraguay impulsara leyes contra el servicio militar obligatorio ni a favor del matrimonio igualitario en esta coyuntura.

La salida de los outsiders

