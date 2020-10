Para que ocurra una “ola azul” en el año 2020, necesitamos el voto latino

Tomando todo en cuenta, hubiera ganado Cuccinelli si no fuera por el voto latino. Pero el apoyo no fue automático, pasó porque McAuliffe y sus seguidores pelearon en contra de Cuccinelli, incluyéndome a mí, como parte del programa Latinos Vote! de People For the American Way. Gracias a esfuerzos promocionales que realizamos con otros grupos, tanto en la televisión como en la radio hispanas difundimos el mensaje sobre la retórica racista y antiinmigrante que usaba Cuccinelli sobre los votantes latinos, y los resultados hablan por sí mismos.