La comunidad latina es absolutamente vital para el futuro de nuestro país. Los pequeños negocios latinos ayudan a impulsar nuestra vitalidad económica, las familias latinas son pilares en sus comunidades en todo Estados Unidos y los trabajadores esenciales, muchos de los cuales son latinos, han mantenido a nuestro país funcionando durante esta pandemia.

Como nación, dependemos de los latinos; y si soy elegido presidente, los latinos podrán confiar en mí.

Esta elección decidirá nuestro futuro durante mucho tiempo. El carácter de nuestro país, nuestras libertades democráticas y nuestros valores como una nación de inmigrantes están en la boleta este año. La comunidad latina no puede permitirse otros cuatro años de Donald Trump avivando los fuegos del odio y la división en nuestro país; cuatro años más de políticas de Trump que favorecen a los ricos y bien conectados por encima del trabajo duro; cuatro años más de un presidente que no hará nada para romper el ciclo que deja a las comunidades latinas desproporcionadamente vulnerables a las amenazas a la salud y las amenazas económicas. Creo que para que nuestro país siga teniendo éxito, tenemos que asegurarnos de que los latinos sean incluidos plenamente en el sueño americano.

Eso comienza por finalmente hacer el duro trabajo para vencer esta pandemia, proteger a nuestras familias y recuperar nuestras vidas de forma segura. A partir del primer día, me dejaré llevar por la ciencia y escucharé a los expertos. Me aseguraré de que nuestros trabajadores de primera línea y nuestros trabajadores esenciales tengan el equipo de protección personal que necesitan para mantenerse seguros en el trabajo. Me aseguraré de que las escuelas y los negocios tengan la orientación y el apoyo que necesitan para reabrir de forma segura. Y me aseguraré de que, cuando tengamos una vacuna segura y efectiva disponible, esté disponible para todos, de forma gratuita.

Donald Trump sabía lo mortal que era este virus en enero y no hizo nada. Ahora, nueve meses después, todavía no tiene un plan. En su lugar, está en la corte tratando de derogar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) en su totalidad y quitarle a 20 millones de personas su seguro de salud en medio de una pandemia. Cuatro millones de latinos obtuvieron cobertura de salud bajo la ACA, más que cualquier otro grupo de personas en los Estados Unidos, pero ahora podrían perderlo de la noche a la mañana si Donald Trump se sale con la suya. Lucharé para proteger la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y ampliarla para reducir los costos de los seguros de salud y los medicamentos recetados, y aumentar el acceso agregando una opción pública similar a Medicare.

El liderazgo fallido de Donald Trump ha costado vidas, más de 45,000 latinos han muerto de covid, y nuestra economía se ha desplomado, y cuanto más tiempo sea él sea presidente, más tiempo tardará en volver a funcionar. Pero estas crisis también han abierto los ojos de la gente de todo el país a las inequidades mortales que han afectado mucho más a los latinos por el covid-19. Estamos viendo claramente que no podemos simplemente volver a donde estábamos antes de la pandemia, tenemos que reconstruir mejor, creando millones de empleos bien remunerados para el futuro en el proceso.

Mi plan no aumentará los impuestos a nadie que gane menos de $400,000 al año. Pero me aseguraré de que las grandes corporaciones y los súper ricos finalmente paguen la parte que les corresponde y luego usaré ese dinero para invertir en nuestras escuelas públicas y reconstruir nuestras carreteras y puentes. Un análisis económico independiente de una firma de Wall Street dijo que mi plan creará siete millones más de empleos que el plan de Trump y generaría $1 billón más en crecimiento económico.

Haré que sea más fácil para los pequeños negocios latinos acceder al capital y el crédito, para que finalmente tengan una oportunidad justa para tener éxito. Lucharé para aumentar el salario mínimo a $15 la hora y me aseguraré de que los trabajadores latinos tengan lugares de trabajo seguros. Ayudaré a las familias latinas a comprar su primera casa, pagar el cuidado infantil y cuidar de sus seres queridos cuando envejecen.

Crecí en una familia católica, donde aprendí que la fe y la familia lo son todo. Eso es lo que siempre me ha guiado, y por eso me estoy postulando para presidente hoy, para luchar por todos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan sus familias. Creo en el respeto a nuestros militares y veteranos, no humillarlos como “bobos” y “perdedores”, o deportar a las personas que han servido en uniforme por este país. Creo en un Estados Unidos que no tolera el odio y trata a todos con el respeto que se merecen.

Es por eso que me aseguraré de que los puertorriqueños nunca más sean tratados como ciudadanos de segunda clase, y otorgaré no sólo la asistencia por desastres que debían haber recibido hace tiempo, sino un plan completo para la recuperación y renovación en la isla.

Como presidente, tomaré medidas inmediatas para restaurar DACA y proteger a los dreamers y sus familias. Enviaré al Congreso un proyecto de ley que proveerá una hoja de ruta a la ciudadanía, no sólo para los Dreamers, sino para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en nuestro país y lo enriquecen todos los días. Y, ofreceré ayuda inmediata a las personas con estatus de protección temporal amenazados por los esfuerzos de la administración Trump para poner fin al TPS.

Pondré fin a las políticas fronterizas inhumanas de Trump y mantendré a las familias unidas, restaurando nuestra promesa como una nación de inmigrantes. Es una mancha en el carácter moral de nuestra nación que la Administración de Donald Trump arrancara a los niños de los brazos de sus padres como parte de su cruel política de "tolerancia cero". Aún más espantoso es saber que, años después, hay 545 niños que siguen separados de sus familias porque no han podido encontrar a sus padres. El primer día de mi administración, estableceré un grupo de trabajo federal dedicado a reunir a esos niños con sus padres y asegurar que nada como esto pueda volver a suceder en los Estados Unidos de América.

Mientras Donald Trump se hace amigo de autócratas y dictadores en todo el mundo, y ataca nuestra democracia aquí en casa, he luchado contra los dictadores toda mi carrera, ya sean de izquierda o de derecha. Defenderé los derechos humanos y la democracia en lugares como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Exigiré la liberación de los presos políticos, tal como lo hice como vicepresidente, y buscaré empoderar a la gente de la región. Involucraré a nuestros socios en toda América Latina y el Caribe con respeto, no con intimidación y amenazas, para asumir los desafíos compartidos que enfrentamos, incluyendo la lucha contra el cambio climático y poner fin a esta pandemia. Y mientras Donald Trump ha deportado a miles de cubanos y venezolanos de vuelta a dictaduras despiadadas, me aseguraré de que los solicitantes de asilo reciban una audiencia justa y se otorgue el TPS a los venezolanos que huyen del opresivo régimen de Maduro.

Los latinos son fundamentales en nuestra historia en los Estados Unidos. Y tienen el poder, no sólo de decidir estas elecciones en pocos días, sino de determinar el futuro de nuestro país como un lugar de oportunidad y nuevos comienzos. Un lugar que es fuerte gracias a generaciones de inmigrantes, y un lugar donde todo el mundo tiene una voz y cada voto cuenta.

Como presidente, seré un líder estos temas, pero lo más importante, escucharé. Mi administración reflejará toda la diversidad de nuestro país, incluyendo la comunidad latina. Así que por favor hagan que su voz sea escuchada, voten. Visiten https://voyavotar.com/ para obtener información, para que podamos comenzar a construir ese futuro más sólido e inclusivo para todas nuestras familias en este momento.

Nota : La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.