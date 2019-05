Para los demócratas, Biden es la mejor opción para derrotar a Trump

Este es el Estados Unidos que la mayoría de nosotros conoce. No es un lugar definido por la desigualdad o la desesperanza. Es un país donde la oportunidad se sobrepone a los obstáculos. Este es el Estados Unidos que va desde el Presidente republicano Abraham Lincoln hasta el demócrata Barack Obama, en donde el símbolo de nuestra nación no es una gran muro sino la estatua de la libertad. Un Estados Unidos en donde construimos puentes y no murallas. Lamentablemente, este no es el Estados Unidos de Donald Trump.