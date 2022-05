Lo que nos toca

Pero la Constitución fue concebida, escrita y enmendada en el siglo XVIII, en un mundo rural, en el que el Estado apenas aparecía como gran edificio de convivencia de leyes, no existían los derechos humanos, las armas eran rudimentarias (lo más sofisticado era un cañón), no había una industria armamentística capaz de producir armas al transeúnte más pobre.

La idea de esa segunda enmienda constitucional responde a un mundo que no existe ya. En el mundo moderno, la seguridad pública es una atribución del Estado, de las policías. La utilización de la segunda enmienda como motivo para perpetuar la venta de armas es una mera excusa interesada.