Nyepi: el día del silencio

Bali, Indonesia. Todo se detiene. Todo. No hay vuelos. El aeropuerto se cierra. No hay nadie en la calles. Nadie puede salir de su casa. Ni ver televisión o escuchar la radio. Las luces se apagan y no se deben usar aparatos electrónicos o celulares. Y quien se atreva a romper las reglas, es regresado a su casa o detenido. Así es el Nyepi, un día al año que los balineses dedican al silencio y a la reflexión.