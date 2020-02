No es demasiado tarde para actuar sobre los soñadores

Su mensaje sobre inmigración se centró en gran medida solo en la aplicación de la ley, como si el tema más importante fuera el pequeño número de inmigrantes que cometen delitos. Sabemos que los inmigrantes hacen contribuciones significativas, superando con creces los problemas que crean. Eso es especialmente cierto para los Dreamers, también conocidos como Soñadores: jóvenes traídos aquí fuera de la ley y aún sin estatus legal. El Congreso no debe esperar para actuar para abordarlos, y el presidente debe liderar el camino.

Es cierto que se espera que la Corte Suprema decida sobre un caso que involucra a los Dreamers en los próximos meses. Es probable que el tribunal decida la pregunta directa de si el presidente puede cancelar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a muchos Soñadores de la deportación, pero no puede decidir cómo resolver su situación legal. Eso es asunto del Congreso y del presidente. Uno que debe resolverse lo antes posible, para que los millones de personas afectadas puedan planificar y vivir sus vidas a su máximo potencial.

El presidente generalmente ha expresado su optimismo de que una vez que se dicte un fallo de la Corte Suprema, el Congreso estará ansioso por promulgar un compromiso. Eso es ciertamente posible. Pero la inacción en el Congreso es mucho más común en los años electorales que la promulgación de leyes importantes. Y las maniobras políticas han bloqueado el progreso en materia de inmigración durante años, tanto en años electorales como no electorales.

La Iniciativa LIBRE ha trabajado estrechamente con Dreamers y estamos orgullosos de contar con algunos de nuestros activistas. Desafortunadamente, estos jóvenes no pueden saber qué les depara el futuro más allá de los próximos meses, como máximo. ¿Tendrán la oportunidad de obtener un estatus legal permanente? ¿Se les permitirá renovar las protecciones temporales de DACA? ¿O se encontrarán enviados a un país extranjero, uno que tal vez no recuerden en absoluto, y que ni siquiera hablan el idioma? En última instancia, el Congreso y el presidente son los que pueden decidir eso.

Esta incertidumbre afecta no solo a los Dreamers, sino también a sus familias y seres queridos. Es difícil planificar una boda, comprometerse a pagar la matrícula universitaria, o incluso comprar un automóvil, si no está seguro de que estará en el país por mucho tiempo.

A través de DACA, muchos Dreamers están trabajando y contribuyendo a sus comunidades. Pero los empleadores temen realizar inversiones a largo plazo en trabajadores que no pueden comprometerse a largo plazo. El avance puede ser difícil o imposible para los Dreamers debido a la incertidumbre de su estado.

El presidente no debe desaprovechar esta oportunidad de impulsar una reforma popular que se ha demorado mucho. Si bien no desafió al Congreso a actuar cuando habló hace unas noches, todavía hay una oportunidad para hacerlo hoy. Esto ayudará no solo a los Dreamers, sino a los millones de estadounidenses que los consideran miembros de la familia, amigos, empleadores y clientes.