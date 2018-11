No dejemos que esta crisis empeore

La gran mayoría de los estadounidenses apoyan la tradición de nuestra nación de acoger a inmigrantes y refugiados, y también esperan ver nuestras fronteras protegidas y nuestras leyes aplicadas. Aún así, es evidente la incapacidad de enfrentar los desafíos humanitarios, legales y logísticos a lo largo de nuestra frontera suroeste asociados con la "caravana" de migrantes que ha llegado hasta Tijuana. Y lo más preocupante es que las cosas van empeorando innecesariamente, ya que el Congreso y el presidente se han mostrado incapaces de trabajar juntos para reformar nuestras obsoletas leyes de inmigración. Y la insistencia por parte de la administración en intentar frenar la inmigración legal y cambiar la política de inmigración a través de órdenes ejecutivas no hace más que empeorar las cosas.

Desafortunadamente, los partidos no se pusieron de acuerdo y no aprobaron esta medida, culpándose unos a otros de ser los responsables de un fracaso más. Al final, los dreamers todavía siguen con la incertidumbre sobre su futuro, sin la certeza que necesitan para contribuir plenamente a sus comunidades y a la nación. Y las mejoras en la frontera que habrían sido financiadas con los recursos pedidos por la administración no se han realizado.