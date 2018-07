Niños en jaulas

Marco, un salvadoreño de 11 años de edad, fue uno de los niños separados de sus padres. Cuando hablé con Elena Martínez, su madre, estaba desconsolada. “No hay dolor que se compare a no tener a tus hijos”, me dijo. Llorando me contó cómo salieron huyendo de El Salvador por la violencia. Ella, su esposo y sus dos hijos se entregaron a las autoridades una vez que entraron a Estados Unidos. Pero eso no evitó que los separaran . Su esposo terminó en un centro de detención, su hijo Marco en otro, y ella y el niño más pequeño, de cinco años, fueron dejados en libertad. A ella le pusieron un grillete en el tobillo derecho para que no se escapara. ( Aquí está mi entrevista con ella ).

Hace unos días, en una firma de libros en Houston, una niña de unos 10 años de edad se me acercó, me dio una carta y me pidió que la leyera al terminar el evento. Solo la voy a identificar por sus iniciales ya que no confío en que este gobierno proteja a los niños. La carta, manuscrita y en español, dice lo siguiente: “Me llamo K.S. Soy hija de padres salvadoreños, nacida en los Estados Unidos. Me duele lo que dice el presidente Trump de nosotros los hispanos... Quiero que pare de separar familias inocentes. Entiendo su dolor. Porque yo sé que si a mi me separan de mis padres, yo estaría bien triste. A mi me gustaría preguntarle a Donald Trump cómo se sentiría él si lo separaran de sus hijos. No bien ¿verdad? El nos debe tratar como él quiere que lo traten a él”.