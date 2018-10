Nikki Haley apuesta por tenerlo todo a la vez (o las posibles razones de su dimisión)

En política, solo los ingenuos –o quienes realmente no son ambiciosos– abandonan un equipo ganador. Haley no es ninguna de las dos cosas. Al ver su actuación ligeramente dulzona, y algo retórica, en la que elogió al presidente en el estilo al que él (y nosotros) nos hemos acostumbrado, no pude evitar preguntarme qué es lo que ella sabe que el presidente desconoce.