Necesitamos a alguien que le gane a Donald Trump

Los tiempos urgentes que estamos viviendo nos obligan a actuar. Como padre, hijo de inmigrantes latinos, veterano y miembro del Congreso, hay muchas cosas que no me dejan dormir por la noche.

Kamala y yo somos hijos de inmigrantes, y la inmigración es un problema profundamente personal para nosotros dos. Nuestros padres hicieron lo que muchos otros padres inmigrantes hacen: vinieron a los Estados Unidos para darle un mejor futuro a sus hijos. Pero en este momento, la administración de Trump está separando a los niños de sus familias y deportando a los padres indocumentados que no tienen antecedentes penales. Él está obligando a los niños a dormir en el piso dentro de jaulas, y está construyendo un muro que no tiene sentido porque no funcionará y no es necesario.