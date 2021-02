Nadie debería estar forzado a escoger entre su salud y su sueldo, ni en pandemia ni en otro momento

Estas pérdidas pudieron haberse evitado. Obligar a los trabajadores estadounidenses, especialmente a las mujeres, a escoger entre sus familias y un ingreso no es algo nuevo. Estos números ilustran el fracaso de la política pública, algo que va más allá del covid. Sabemos que cuando los niños deben permanecer en casa, ya sea porque están enfermos o realizando aprendizaje a distancia, casi siempre son las mujeres las que se quedan en el hogar para atenderlos. Si esas mujeres no pueden trabajar desde la casa, ni pueden tomarse una licencia pagada, las consecuencias son nefastas. Estamos presenciando en vivo y a todo color esas consecuencias, particularmente para las mujeres de comunidades de color. Proporcionalmente suelen tener empleos esenciales que requieren trabajo de forma presencial, a la vez que tienen menos probabilidad de tener acceso a licencia pagada . Se les obliga a tomar la decisión imposible de cuidar de sus hijos o ganarse la vida.

El covid ha demostrado la necesidad por tener licencia pagada, pero esa necesidad no acabará cuando termine la pandemia. Crear un programa permanente y universal de licencias pagadas debe ser parte de nuestros planes a largo plazo para la recuperación económica. Eso es lo que haría la Ley FAMILY. Esta se modela a partir de programas estatales exitosos y asegurará de que se provee licencia pagada durante cada evento y para cada trabajador cada vez que sea necesario.

Cuando las mujeres se quedan sin empleo, el efecto es inmediato y duradero. No solo son sus familias que deben luchar a corto plazo para llegar a fin de mes, sino que las carreras profesionales y posibles sueldos de esas mujeres sufren traspiés que a menudo no pueden superar. Esto afecta de forma particular a las mujeres de bajos ingresos, ya que usualmente pierden la oportunidad de crecer profesionalmente cuando tienen hijos nuevos, se enferman o tienen que cuidar de sus padres cuando enferman. Nunca salen del primer escalafón para tener oportunidades para ascender en nivel de experiencia ni para devengar más ingresos.