Moralejas del Informe Mueller

“Dios mío. Este es el fin de mi presidencia. Estoy jo…”. Con esta candorosa exclamación, que quedará plasmada en los anales de la historia, el presidente Trump resumió, tal vez mejor que nadie, lo que debió haber sido el resultado del nombramiento del asesor especial, Robert Mueller, y de su investigación de dos años. Pero no ha sido así. El Informe Mueller, que recoge el exabrupto del mandatario, no presenta a Trump como un traidor a Estados Unidos y a los estadounidenses, pero sí como un mentiroso empedernido, dispuesto siempre a abusar del poder de la presidencia y violar las leyes y la Constitución con la ayuda de asistentes moralmente corruptos hasta los tuétanos, aunque a veces temerosos de ir a la cárcel si obedecen ciertas órdenes arbitrarias y potencialmente criminales de su jefe máximo.

A pesar de sus 37 páginas parcial o totalmente tachadas, el Informe Mueller corrobora, mediante la acumulación de pruebas y testimonios hechos bajo juramento, muchas de las revelaciones que habían hecho los principales medios del país desde que Trump se declaró candidato y durante sus más de dos años de presidencia. De él se desprende que las noticias falsas no eran las denuncias que hacíamos y comentábamos los periodistas sobre sus arbitrariedades, sus negocios turbios y su contubernio con funcionarios y empresarios rusos al servicio de Vladimir Putin; las noticias falsas eran más bien las respuestas que Trump y sus facilitadores daban a lo que exponían los medios.

Es cierto que Mueller “no estableció que miembros de la Campaña de Trump conspiraron o coordinaron con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia en esa elección”. Pero en la página 10 su informe advierte que “una afirmación de que la investigación no estableció hechos particulares no significa que no hubo evidencias de esos hechos”. Y deja sobrada constancia de que “Rusia interfirió en la elección presidencial de 2016… con una campaña en redes sociales que favoreció a Donald Trump y desprestigió a la candidata presidencial Hillary Clinton” y con “operaciones de intrusión en computadoras” de la campaña de Clinton para publicar contenido embarazoso.