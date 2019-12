Mon Laferte me preguntaba

Las protestas no se detienen en Chile. Desde que comenzaron el 18 de octubre por el aumento en el precio del pasaje del Metro no han cesado. El clima de descontento con altas dosis de violencia y vandalismo lleva más de 40 días.

“Hay muchos casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando; así que eso todavía no está claro”, fue parte de lo que me dijo para el programa digital Janiot PM.

“Yo no apruebo ningún tipo de violencia. Ahora si me preguntas a mí personalmente, si tengo que ir a quemar un supermercado que me ha robado toda la vida para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago”.