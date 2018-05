México ya es parte de nuestras vidas en Estados Unidos

Más de una década después la vida en Hazleton no podía ser más diferente. Los latinos, la mayoría inmigrantes de República Dominicana y algunos de México, Perú y otros países, son la mitad de la población de la ciudad. Lo que era una ciudad pequeña en declive desde que se cerraron las minas de carbón en los años cincuenta del siglo pasado, ahora brilla por su dinamismo, con tiendas, restaurantes y pequeños negocios de distinta índole por todo el centro y en los distritos comerciales principales. Si bien sigue existiendo mucha tensión entre los nativos de la ciudad, casi todos blancos, y los recién llegados, casi todos latinos, hay una aceptación tácita de que van a tener que aprender a vivir juntos y un reconocimiento de que la ciudad está mejorando, si bien no a todos los nativos les gustan los cambios.

De hecho, sería casi imposible subir a un carro, camión, autobús o avión en Estados Unidos hoy en día que no esté hecho por trabajadores de Estados Unidos y México juntos, porque la industria está altamente integrada entre los dos países. No sólo exportamos de Estados Unidos a México –el segundo mercado más importante después de Canadá y junto con éste los responsables de más de una tercera parte del comercio estadounidense– sino que hacemos productos juntos.

Pero no solo es comercio. También en el cine hay interconexiones profundas entre los dos países. No es un accidente –aunque sigue siendo muy sorprendente y notable– que cuatro de los últimos cinco premios para mejor director en los premios Oscar hayan sido otorgados a cineastas mexicanos: Alfonso Cuarón por Gravity, Alejandro González Iñarritú dos veces por Birdman y The Revenant, y este año Guillermo del Toro por The Shape of Water.