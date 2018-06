María también dañó la credibilidad de dos gobiernos

Rincón - Acabo de recorrer una docena de municipios en el este, oeste, norte y sur de Puerto Rico. Y me he llevado la doble impresión de que, mientras buena parte de la isla experimenta una notable recuperación del Huracán Mari, otra permanece postrada y afligida.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, me ofrece un dato revelador. En ocho meses ha distribuido 59,000 lonas de plástico grandes a propietarios de viviendas que perdieron sus techos. A otros 100,000 les entregado lonas pequeñas para cubrir daños parciales. Pero solo 21,000 han recibido fondos suficientes para reparar sus techos de manera permanente. Una complicación burocrática limita la efectividad de FEMA. La ley federal le impide otorgar asistencia a personas que carecen de títulos para sus viviendas. Y en Puerto Rico, donde muchas casas han pasado de generación en generación, de familia en familia, miles de damnificados no han podido acreditar su condición de propietarios.

Que los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico habían ocultado adrede la verdadera cantidad de víctimas fatales de María era vox populi en la isla desde hace tiempo. Bien lo sabían los miles y miles de familias que, semanas y meses después del paso del huracán, perdieron a algún miembro por no poder darle la asistencia médica o terapia que requería debido a la prolongada falta de electricidad, las dificultades en las comunicaciones, el hacinamiento en los hospitales o la escasez de medicinas y otros productos básicos para la subsistencia. Pero un reciente informe de la Universidad de Harvard le dio contexto a la magnitud del encubrimiento oficial. Concluyó que, directa o indirectamente, Maria cobró las vidas de 4,600 personas más que las 64 que reconocían las autoridades de ambos gobiernos. El estudio tiene un amplio margen de error. Sin embargo, se realizó con el suficiente rigor como para que lo publicara el prestigioso New England Journal of Medicine.