María Elena Salinas y la carrera de relevos en defensa de los inmigrantes

Tras más de 36 años de una brillante y exitosa carrera, la periodista María Elena Salinas presentó su último noticiero para Univision el pasado viernes 8 de diciembre.

En una entrevista previa, Salinas, quien durante las pasadas casi cuatro décadas siguió paso a paso los éxitos y sinsabores de la comunidad hispana e inmigrante, declaró lo siguiente: “A veces me duele el pensar que ahora me voy y que quizá no voy a tener esa oportunidad de dar la noticia al aire de que finalmente hay una reforma migratoria para los hispanos, de que finalmente a los hispanos se les está tratando con el respeto que se merecen”.

Salinas se retira en momentos en que esas comunidades hispana e inmigrante libran otra cruenta batalla, esta vez por lograr que de una vez y por todas se reconozca a los dreamers como lo que son, estadounidenses sin el documento que lo confirme.

Y lo hace en momentos en que esas comunidades enfrentan a uno de los presidentes más antiinmigrantes que haya tenido una nación fundada, desarrollada y sostenida por inmigrantes.

Pero Salinas, junto a otros tantos periodistas hispanos, ha sentado las bases de una relación casi simbiótica entre la comunidad hispana e inmigrante y la prensa en español que la cubre.

En la misma entrevista, Salinas describió el nexo entre la comunidad hispana y los medios en español como una relación de “cómplices”.



Y aunque pase el tiempo, esa complicidad se mantiene.

El pasado miércoles, los dreamers y sus aliados se manifestaron en el Capitolio como parte de los esfuerzos para lograr que, antes de que concluya este año, el Congreso apruebe un Dream Act que legalice a estos jóvenes indocumentados.

Entre la prensa y entre los activistas vi a aquellos que llevan décadas cubriendo o abogando por este tema y, como Salinas, aguardando el momento en que puedan reportar una buena noticia para la comunidad inmigrante en la forma de la ansiada reforma migratoria. También vi periodistas jóvenes; y también vi una nueva camada de jóvenes activistas inyectando fuerza, pasión y nuevas estrategias al movimiento que busca concretar esos beneficios migratorios.

Yo he sido parte de los dos bandos. Fui periodista por más de 25 años y como corresponsal en Washington D.C. fueron muchas las veces en que estuve a punto de dar esa buena noticia de una reforma, que luego se hizo sal y agua. Y como parte del movimiento pro reforma durante los pasados ocho años, también he estado dentro de una lucha con altas y bajas aguardando por el anhelado momento en que las noticias sean favorables para la comunidad inmigrante.

Pero esto es una carrera de relevos. En el rally del miércoles vi a diferentes generaciones de activistas y de periodistas que mantendrán la continuidad y seguirán luchando por defender a la comunidad inmigrante y seguirán informándola, respectivamente.



Estoy segura de que María Elena Salinas, donde quiera que se encuentre, en algún momento dará buenas nuevas a la comunidad inmigrante, y de que lo celebrará en complicidad con la comunidad a la que ha servido durante tantos años.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.