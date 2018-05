Los periodistas de Ecuador merecen seguridad y libertad para ejercer su profesión

Viniendo de Moreno, el vicepresidente del país durante la gestión del ex mandatario Rafael Correa, quien pasó una década convirtiendo a Ecuador en uno de los climas mediáticos más represivos de las Américas, tales palabras fueron particularmente significativas.

Pero es probable que este romance sea breve si las autoridades no se toman medidas para respaldar la retórica. El daño provocado por una década de guerra abierta contra los medios no se puede reparar en un año, y muchas de las políticas más destructivas se han incorporado a la ley ecuatoriana, lo cual no se puede cambiar con unas pocas oportunidades para aparecer juntos en fotos.