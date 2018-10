Los latinos pueden transformar la dirección de nuestro país

La mala noticia es que la pobreza no ha sido, y no será, erradicada con más programas gubernamentales, y millones de niños continúan quedándose atrás en nuestras escuelas públicas. Nuestra sociedad se ha criminalizado en exceso, hasta el punto de que son más los estadounidenses que han estado en prisión que aquellos que han recibido un título universitario. Debemos revertir las políticas que reprimen el crecimiento, la libertad de expresión y las opciones educativas, y evitan que los estadounidenses expresen su fe en público. Y hay muchos otros males sociales que impiden que las personas alcancen su máximo potencial.

Estas son las buenas noticias: millones de latinos, liberales o conservadores, podemos ahora configurar la dirección de nuestro país de una forma que antes no podíamos, y reconocemos que ya no somos impotentes. Los latinos que creen en menos gobierno y más responsabilidad fiscal ya no tienen que quedarse sentados mientras que otros usan nuestra comunidad, nuestra herencia y nuestros apellidos para apoyar políticas fallidas, políticos fracasados o antojos partidistas.