Los latinos deben participar en el proceso para impulsar políticas importantes

Ya no nos darán por sentado los políticos que piensan que les debemos un voto. No seremos condescendientes con ninguno de los partidos ni apoyaremos políticas que dañen nuestro futuro. Los candidatos deben considerar nuestros números crecientes en sus estados y distritos y trabajar para conectarse y relacionarse con nosotros. Los latinos en todo el país están desilusionados por el partidismo y se centran en los resultados de las políticas que mejorarán nuestras vidas. No le debemos nuestros votos a ningún candidato o partido.