Los hispanos se quedaron sin voz en los debates presidenciales

Llegados a este punto, no tengo otro remedio que hablar por experiencia propia. Durante casi tres décadas, he trabajado, junto a un equipo de colegas diligentes, con los presentadores estelares María Elena Salinas, Jorge Ramos y, más recientemente, Ilia Calderón, en la preparación periodística para los debates demócratas y republicanos, correspondientes a las contiendas primarias, los cuales ha transmitido Univisión. Y mi experiencia me indica que, sin una robusta participación de periodistas hispanos, muchas cuestiones vitales para nuestra comunidad – y por consiguiente para Estados Unidos - no se tratarían con la misma sensibilidad, perspicacia y conocimiento de causa. A veces ni siquiera se traen a colación a menos que en el panel haya un moderador hispano.