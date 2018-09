Los funerales de McCain: un breve regreso a la decencia

Fue uno de los momentos más dramáticos en la historia del país. La ceremonia para honrar póstumamente al senador John McCain en la Catedral Nacional de Washington el pasado sábado constituyó un breve, aunque poderoso, regreso a la decencia y la honorabilidad en la vida pública de Estados Unidos. Ese momento no durará mientras ocupe la presidencia Donald Trump, mientras sus allegados faciliten sus desmanes y mientras la mayoría de nuestros congresistas se lo permitan o lo alienten. Pero vale la pena detenerse un poco en la extraordinaria ocasión. Ponderarla. Valorarla como ejemplo preclaro de lo que ha sido Estados Unidos en sus mejores momentos. Y de lo que podría y debería volver a ser.

Además de la familia y los amigos de McCain, protagonizaron la emotiva ceremonia miembros del Washington oficial al que a menudo denigran Trump y sus alabarderos, no para mejorarlo, sino todo lo contrario, para remedar sus peores vicios sin practicar sus buenos hábitos. En los bancos de madera pulida que han visto más de un siglo de historia, se congregaron para homenajear a McCain como héroe nacional miembros de todos los sectores a los que Trump suele difamar para encubrir su ignorancia, sus pecadillos y sus excesos: expresidentes y candidatos a altas posiciones públicas de ambos partidos, senadores, congresistas, militares, jefes del FBI y de la CIA y periodistas, entre otros. Para quien no había espacio en lo que a todas luces era un acto de buena voluntad patriótica era para el presidente descarriado. McCain no lo quiso en su funeral. Y su familia gustosamente cumplió su deseo.