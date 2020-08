Lo que Joe Biden entiende sobre los votantes latinos

"Él [Beau] es quien quería que me mantuviera comprometido'', le dijo el vicepresidente Biden a Joe Scarborough. "Y no significaba que yo tuviera que solicitar para ser presidente, pero le preocupaba que me alejara de lo que he trabajado toda mi vida. Beau debería de ser el que está solicitando para presidente, no yo. Todas las mañanas me levanto Joe, no es una broma, y pienso: '¿Estará orgulloso de mí?'