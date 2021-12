Lo mejor del 2021 y el esperanzador 2022

Si el 2021 fue desilusionante y, a pesar de todo, tuvimos vacunas, olimpíadas, Bítles, FIL, grandes libros, periodistas valientes y redescubrimos nuestro entorno, entonces el 2022 no puede venir tan chueco. Además, un año con Mundial de futbol no puede ser malo.

