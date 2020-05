Las cifras de desempleo dan miedo: para los hispanos son hasta peor

Lo primero que necesitan saber es que el reporte de empleos no es un número. No es una estadística. Lo primero que necesitan saber es que esto se pudo haber evitado. 33 millones de estadounidenses han solicitado desempleo; la tasa de desempleo se triplicó a 14.7%; los pequeños comercios han cerrado y algunos jamás reabrirán. Casi 1.3 millones han sido infectados y más de 76,000 han muerto. Los Estados Unidos tiene el 5% de la población del mundo pero tiene más de una cuarta parte de las muertes confirmadas por el coronavirus. Esto no es coincidencia. Esto es el resultado de la ignorancia, negligencia e incompetencia de parte de Donald Trump y los líderes republicanos.