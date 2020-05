La única cifra que le importa a Trump no tiene que ver con el coronavirus

A Trump no le importan los muertos y asegura que no tiene por qué asumir ninguna responsabilidad por su tardía, pobre, desatinada y politizada respuesta que, según un análisis, de haberse producido al menos una semana antes de lo ocurrido, se habrían salvado 36,000 vidas. Para Trump, si existe un culpable es China, aunque también se haya demostrado que el grueso de los contagios en Estados Unidos provino vía Europa.

Y si a Trump no le importan los muertos, no es nada sorprendente, pues se trata de una persona incapaz de tener empatía con el resto de los mortales. Ni siquiera es capaz de utilizar una mascarilla protectora en público para no alterar al sector más recalcitrante de su base, la que aún ante casi 100,000 muertos insiste en que el covid-19 es una estratagema demócrata para lastimar la reelección de Trump.