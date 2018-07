La traición del camarada Trump

Como van las cosas, no nos vendría mal aprender a hablar ruso, al menos para pasar de palabras elementales y conocidas como “nyet” (no) a términos un poco más complicados como “izmennik” (traidor) que podría ponerse de moda más pronto de lo que nos imaginamos.

En efecto, Rusia atacó nuestro sistema electoral para favorecer a Trump en las elecciones de 2016 (y sigue intentándolo), pero para Trump y sus ciegos seguidores eso no significa nada, porque “Trump ganó”. Para ellos lo importante es que Trump ganara y que Putin lo apoye, independientemente de que se trata de un autócrata que desaparece periodistas, adversarios y disidentes en suelo ruso o donde le venga en gana. Rusia es un país adversario, pero en la era de Trump y con base en sus propios preceptos, si los adversarios son blancos y no musulmanes, nada importa. Ha hecho, como antaño, su versión moderna de los gulags.

Porque realmente no existe otra explicación para que un presidente de Estados Unidos, en el extranjero y en una rueda de prensa de alcance mundial, se haya ido en contra de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que han concluido que, en efecto, Rusia atacó las elecciones de 2016 para favorecer a Trump, dándole más crédito a las mentiras de Putin de que su gobierno no intervino. Y todo esto tras atacar, durante días, a los países aliados de Estados Unidos en Europa.

La ironía no pasa inadvertida. Los republicanos se han preciado de ser los más acérrimos defensores de la bandera y de la Constitución y los más obstinados opositores del comunismo de la ex Unión Soviética. Fue un senador republicano, Joseph McCarthy, quien durante la Guerra Fría condujo una verdadera cacería de brujas contra quienes se sospechaba que eran simpatizantes del comunismo. Ya no existe la Unión Soviética y la Federación Rusa no es comunista, pero sigue siendo una dictadura nada disfrazada. Y el principal porrista y defensor de Putin es un republicano presidente de Estados Unidos. Los vuelcos que ha dado la historia en esta saga huelen a traición: algo se está pudriendo en DC.