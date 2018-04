La razonada advertencia de una inmigrante llamada Madeleine Albright

El caso de Madeleine Albright, exsecrataria de Estado durante el gobierno de Bill Clinton, no es ajeno al que padecen ahora mismo cientos de miles de hombres, mujeres y niños que tratan de escapar de la violencia alrededor del mundo, con la idea de llegar a otro país menos hostil. El periplo de la Caravana de Inmigrantes centroamericanos es nuestro ejemplo más cercano y reciente.

¿Suena familiar? Sí, en todo sentido, pues las coincidencias históricas que paradójicamente se han empezado a manifestar en el llamado país de las libertades se están ensañando de manera particular con los inmigrantes, especialmente con los de color.

Con una sabiduría de historiadora, Albright pone en contexto el surgimiento en Italia de un fascista como Benito Mussolini, la consolidación del nazismo en el Tercer Reich con Adolfo Hitler a la cabeza en Alemania, además del entramado de la dictadura de Francisco Franco en España –más cruenta por prolongada–, así como las atrocidades que todo ello significó no solamente para esas naciones europeas, sino para el mundo entero.

Que no se repitiera la historia fue la consigna inmediata, una vez que dichos regímenes desaparecieron y fueron a parar a los libros solo como tema de estudio para las generaciones posteriores. Y era tan remota la posibilidad de que el mundo experimentara algo similar otra vez, que su sola mención remitía al color sepia de otras épocas. Pero llegó Trump.

Categórica, Albright dice clara y directa sobre él: “Estados Unidos ha tenido presidentes con defectos; de hecho, nunca hemos tenido de otro tipo, pero no hemos tenido un jefe del ejecutivo en la época actual cuyas declaraciones y acciones estén tan reñidas con los ideales democráticos”.

Ser inmigrante, por supuesto, nunca ha sido fácil. De hecho, se ha convertido en la tarea más difícil del mundo, tanto por las razones que obligan a emigrar, como por la hostilidad típica que acecha en los lugares de destino. ¿Hacia dónde voltear entonces, sobre todo ahora que incluso Estados Unidos está mostrando su peor rostro hacia los inmigrantes que no le gustan, básicamente por su color y origen geográfico?

La misma Madeleine Albright dice: “La migración no controlada produce fricción social, no porque muchos refugiados sean criminales y terroristas (que no lo son), sino porque vivir al lado de los extranjeros requiere de dos valiosos bienes: buena voluntad y tiempo. Ambos son necesarios para construir confianza; pero ninguno está tan ampliamente disponible como quisiéramos”.