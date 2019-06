La perversa predilección de Trump por los noruegos

Para sorpresa de todos, excepto de sus más fervientes seguidores, Trump declaró esta semana que no ve ningún problema en recibir, de una nación extranjera, información comprometedora sobre sus rivales políticos. Entre otras citas dignas de mencionar durante su entrevista con ABC News estuvo ésta: "No hay nada de malo en escuchar. Si alguien llamara de un país, Noruega, 'tenemos información sobre tu rival', oh, creo que querría escucharlo".