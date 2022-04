La ola que viene

La mejor descripción de lo que se viene es un tsunami. ¿Han visto las imágenes de un tsunami en la televisión? No son olas enormes y espectaculares. Es como si el mar se hinchara y buscara un lugar para expandirse. Es algo imparable. No parece haber construcción que lo resista. De la misma manera, no parece haber ningún sistema migratorio o cuerpo policíaco que pueda detener a miles de inmigrantes que están huyendo de la violencia, el hambre, la corrupción y las terribles consecuencias económicas de la pandemia.