La intervención del gobierno en el comercio internacional también puede ser mala para los consumidores

"¿Alguna vez te paraste a pensar que no puedes irte a trabajar por la mañana sin depender de la mayor parte del mundo? Te levantas por la mañana, vas al baño y buscas una esponja, que te la entrega un isleño del Pacífico. Buscas el jabón y te lo entregan las manos de un francés. Y luego vas a la cocina a tomarte un café y un sudamericano te lo vierte en la taza. O tal vez prefieras un té: un chino te lo sirve en tu taza. O tal vez estés deseoso de tomarte un chocolate caliente y un africano occidental te lo sirve en tu taza. Y luego te estiras para tomar tu tostada y te la entrega un granjero de habla inglesa, para no mencionar al panadero. Y antes de que hayas terminado el desayuno esa mañana, has dependido de más de la mitad del mundo. Ésta es la forma en la que nuestro universo está estructurado; esta es su interconectada naturaleza". — Martin Luther King Jr.