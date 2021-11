La escasez de mano de obra es una oportunidad para el país

La última vez que consulté más de cuatro millones de personas habían renunciado a sus empleos en Estados Unidos en un mes. Los empleadores se afanaban por entender qué estaba pasando con sus ofertas de trabajo, pues había más de cinco millones sobre la mesa, desatendidas. Los trabajadores parecían titubear sobre si buscaban o no empleo y en qué sector. Los especialistas se devanaban los sesos para entender la tendencia. Y nuestros gobernantes, por lo general lenguaraces, parecían reacios a comentar el fenómeno, tal vez porque no sabían si era bueno o malo, si les convenía o no atribuirse el crédito.