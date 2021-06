La despedida de Gabo

Sospeché que a Mercedes no le cayó nada bien que me sentara con ellos. Pero aguanté su mirada de desaprobación y pasamos más de una hora conversando; un poco de periodismo, algo de literatura y hasta de Fidel Castro. “Los que hablan de política son Mercedes y Fidel”, me dijo García Márquez. Y desinteresado con el rumbo de la plática, no dijo más. Pero esos momentos, para mí, fueron de absoluto realismo mágico. Jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba a desayunar con el creador de Macondo. Al terminar el café, caminé con ellos hasta la entrada del evento y luego los perdí para siempre.