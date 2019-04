La corrupción es la esclavitud moderna

En Guatemala, el ex presidente Otto Pérez Molina, su vicepresidente y más de dos decenas de funcionarios de su gobierno están acusados de un plan de enriquecimiento ilícito masivo que involucra al Servicio de Aduanas de Guatemala.

En Brasil, el ex presidente Lula cumple una condena de doce años de prisión por sus prácticas corruptas en el escándalo de Lava Jato . Su sucesora, Dilma Rousseff, fue destituida de su cargo no por apropiarse de fondos públicos, sino por enviarlos deliberada e ilegalmente a cuentas de servicios sociales para aumentar sus posibilidades de reelección.

La ex presidenta argentina, Cristina Kirschner, actualmente senadora, se esconde del arresto detrás de su inmunidad parlamentaria, mientras que la fiscalía la investiga por recibir presuntamente sobornos de empresas de construcción locales.

Lamentablemente, la lista incluye ex líderes y altos funcionarios de México, Honduras, El Salvador, Colombia, Chile, Ecuador y la cleptocracia sancionada por Estados Unidos que es el régimen de Ortega en Nicaragua.

Desafortunadamente, la administración Trump ha optado por politizar sus puntos de vista sobre la corrupción pública en América Latina. Sanciona a los autoproclamados socialistas y gobiernos de izquierda, pero permanece en silencio evidente sobre los líderes corruptos acusados y los gobiernos que provienen de un fondo ideológico de centro-derecha o conservador. No dice nada sobre la amañada elección presidencial hondureña o las acusaciones generalizadas de que el presidente saliente de Panamá está organizando una venta de liquidación de los proyectos de infraestructura del país con sus nuevos mejores amigos de Beijing.

Para empezar, Cuba, Venezuela y Nicaragua son cualquier cosa menos estados socialistas que se parezcan al socialismo democrático escandinavo o de Europa occidental. Para llegar tanto a sus partidarios domésticos en Estados Unidos como a una audiencia regional a través del lenguaje codificado del antisocialismo, Bolton no reconoció que esos regímenes no han empobrecido a sus pueblos porque son comunistas o socialistas. Más bien, han creado una brecha mayor entre quienes tienen y quienes no tienen debido a la corrupción desenfrenada en todos los dirigentes de esos tres países.