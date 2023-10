Familias cruzando la frontera

Piedras Negras, México. Lourdes Serrano tiene 60 años, una cabellera llena de canas y una discapacidad que la obliga a usar muletas. Pero nadie la puede acusar por falta de ganas. Durante dos meses y tres días viajó desde Caracas hasta esta frontera entre México y Estados Unidos. Son más de 4,000 kilómetros (2,500 millas) en línea recta y sobrevivió la peligrosa selva del Darién. No viajaba sola. La acompañaban su hija, dos nietos, un sobrino y dos yernos. “Venezuela no sirve para nada”, me dijo, con algunos dientes faltando. “En Venezuela no hay comida, no hay empleo. Y para personas así como yo, discapacitada y de mi edad, menos”.