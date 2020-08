Joe Biden será un aliado de los puertorriqueños en la Casa Blanca

Se estima que más de 100,000 puertorriqueños pueden haberse reubicado en el estado de la Florida después del paso de los Huracanes Irma y María en la isla, y su participación podría ser clave para determinar el futuro de las próximas elecciones presidenciales de noviembre 2020. En este escrito hablaremos sobre la importancia del voto puertorriqueño para definir las próximas elecciones generales, en particular con respecto a los 3.2 millones de puertorriqueños que viven en la isla y su conexión con los casi 5.6 millones con derecho al voto que viven en el continente para elegir entre el actual Presidente Trump y el nominado demócrata, ex Vicepresidente Joe Biden.

En el tema económico, como Vicepresidente, Biden lideró el esfuerzo para la aprobación e implementación de la Ley de Recuperación y Reinversión en Estados Unidos (ARRA por sus siglas en inglés) del 2009. La Ley para la Recuperación ayudó directamente a los puertorriqueños más afectados por la crisis económica. Más de 210,000 puertorriqueños recibieron mayores beneficios por desempleo debido a la ARRA, y más de 700,000 personas mayores y casi 500 veteranos recibieron sobre $176 millones en pagos de ayuda económica además de que proveyó a pequeñas empresas puertorriqueñas por medio de casi 450 préstamos de la Dirección de Pequeñas Empresas de Estados Unidos.

Por su parte, de acuerdo a un análisis del Center for American Progress, el Presidente Trump ha tomado acciones nefastas no solo para la economía en general sino en contra de los puertorriqueños tales como amenazar vetar legislación que asignaba fondos de emergencia a la isla y aprobar un código de impuestos que afecta aún más la economía de la isla.

En el tema de salud, uno relevante para toda nuestra comunidad en estos tiempos de pandemia, como Vicepresidente Joe Biden impulsó y logró aprobar la Ley de Salud Asequible mejor conocida como “ObamaCare”. Con la firma de esta ley el 23 de marzo del 2010, permitió que alrededor de 4.1 millones de latinos pudieran tener un seguro de salud.

Para Puerto Rico , la medida representó recibir 925 millones de dólares adicionales en fondos de Medicaid. Estos fondos permitieron que 74,000 personas médico-indigentes adicionales pudieran participar en el programa Mi Salud y que 76,000 suscriptores existentes vieran reducir sus deducibles. En su plan actual, Biden propone proteger el Obamacare y construir sobre el mismo para darle a todos una oportunidad de tener un seguro médico asequible y accesible.

Desde el día uno, Trump y su administración han tratado por todas las vías de eliminar Obamacare poniendo en peligro estas asignaciones para la isla si no se busca un reemplazo adecuado y la salud de sobre 20 millones de ciudadanos. Por otro lado han sido muchas las criticas que catalogan la presente respuesta de Trump y su administración a la actual pandemia COVID-19 como un total fracaso. Para muchos, el gobierno federal falló en no establecer una política de respuesta uniforme nacional para todos los estados causando así cientos de miles de contagios y muertes alrededor de Estados Unidos. El Vicepresidente Biden, no solo tiene liderato y la experiencia sino que cuenta con un plan comprensivo para combatir el COVID-19 desde una perspectiva científica.

En el tema de los veteranos, los electores no pueden perder de perspectiva que el Vicepresidente Biden conoce de primera mano la necesidad de ese sector, su propio fenecido hijo, Beau Biden fue veterano de guerra. Sobre este tema, luego de largos años de lucha en el Congreso para honrar la memoria del Regimiento Militar 65 de Infantería en la isla, compuesto por un valiente grupo de puertorriqueños que lo dieron todo en combate durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, el 10 de junio de 2014 durante la incumbencia del Vicepresidente Biden se otorgó a dicho grupo la Medalla de Oro Congresional. Durante la actual administración de Trump, el trato desigual para los veteranos en Puerto Rico continua al no equiparar la cobertura medica de Tri-Care de los residentes en la isla a la de los Estados. Además, ha propuesto recortes al presupuesto de nuestros veteranos que afectarán directamente la calidad de vida y salud de los mismos. Como Presidente, Biden trabajará para proveer un trato justo e igualitario a todos los veteranos, no importa en que código postal residan.

Otro aspecto importante para los puertorriqueños, tanto en la isla como en el continente, es el tema del futuro estatus político de la isla. Bajo su incumbencia el Vicepresidente trabajó y cumplió su promesa al atender este asunto con seriedad y premura, dándole seguimiento al trabajo de sus antecesores y designando un nuevo Grupo de Trabajo para resolver el asunto del estatus de Puerto Rico. En marzo de 2011, dicho grupo de trabajo publicó lo que de acuerdo con varios expertos fue el informe más completo y comprensivo sobre el estatus y la economía de Puerto Rico en la historia de cualquier administración presidencial. Su administración reconoció además la voluntad de la mayoría a favor de un cambio de estatus a favor de la estadidad en la elección del 2012 y dió paso a una movida histórica; logrando la asignación de 2.5 millones de dólares para la celebración de un plebiscito de estatus con opciones avaladas por el Departamento de Justicia Federal para finalmente poner fin de una vez y por todas al centenario dilema del estatus de la isla.

Bajo la incumbencia de Trump, los puertorriqueños han experimentado inacción total de parte del Congreso y la Casa Blanca en cuanto el tema del estatus. El Task Force sobre el Estatus de PR creado por el Presidente Clinton estuvo totalmente inactivo en cuanto este tema y más aún el Presidente Trump y su administración ha rechazado y se ha burlado de la voluntad de la mayoría de los puertorriqueños en la Casa Blanca diciendo que la única manera en que le concedía un cambio de estatus hacia la Estadidad era si el Gobernador de Puerto Rico le garantizaba 2 senadores republicanos.

Por otro lado, la comunidad no debe olvidar que el 24 de mayo del 2009, a solo un mes de comenzar su primer mandato, el Vicepresidente Biden, fue instrumental y jugó un rol crucial para la designación y eventual confirmación sin precedentes que llenó de orgullo a toda la comunidad latina y puertorriqueña, el nombramiento de la primera latina de origen puertorriqueño a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la hoy Juez Asociada Sonia SotoMayor.

Mas allá de visitar a nuestra isla para lanzarnos papel toalla en un acto simbólico que fue tomado como rechazo y desprecio hacia nuestra comunidad, lo más importante que los electores boricuas deben tener en cuenta a la hora de votar es que las acciones de Donald Trump en contra de Puerto Rico durante los pasados 4 años han hablado mas que sus palabras.

El próximo 3 de noviembre 2020, los puertorriqueños con derecho al voto en el continente tienen una decisión importante que tomar para definir su futuro y el de la isla: o escogen a un Presidente (Trump) que ha mostrado no tener a nuestra comunidad como prioridad o a un candidato probado como el Vicepresidente Biden que tiene el récord, liderato, la empatía y un verdadero plan para adelantar nuestra agenda.

Así como el Vicepresidente Biden impulsó con pasión la confirmación de la Juez Sotomayor al Tribunal Supremo Federal diciendo: Sotomayor “ Will have your back” a un grupo de oficiales de ley y orden, así mismo Biden “will have our back” como comunidad. A diferencia de Donald Trump, quien ha puesto obstáculos de progreso a nuestra gente, Joe Biden apoyará nuestra comunidad desde su primer día en la Casa Blanca. Por eso, en esta próxima elección presidencial, exhorto a toda nuestra gente a registrarse y salir a votar por el único aliado y candidato que cuenta con una agenda concreta a favor de los puertorriqueños y la comunidad latina en la Casa Blanca, ese es Joe Biden.