Joaquín Castro y la esperanza azul en Texas

Varias encuestas conducidas con electores tejanos ofrecen un presagio gris para los republicanos. Resulta que en una de ellas dos tercios de los encuestados no aprueban o no saben quién es el senador Cornyn. Otra indica que solamente el 36% de los encuestados aprueban del desempeño de Cornyn mientras que el 35% no lo aprueban, y el 29% no lo reconocen o no tienen opinión. Aunada con la victoria reñida y difícil del otro senador del estado, Ted Cruz, la falta de popularidad de Cornyn es un timbre de alarma para los republicanos.