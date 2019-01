Insensibilizarnos ante los excesos de Trump debilita la democracia

WASHINGTON, DC - Si algo evidencia el circo de tres pistas que es la presidencia de Donald Trump es el peligro de insensibilizarnos, de que nada nos importe como sociedad y normalicemos lo que no es normal.

Así, cada vez que el ciclo noticioso no le favorece, que es constantemente, echa mano de algo, un despido, un tuit, alguna lunática declaración, y logra desviar la atención de asuntos que sonarían alarmas en cualquier otra presidencia.

Ahora mismo, mientras más se cierra el cerco de la pesquisa sobre Trump y los esfuerzos rusos de influir en las elecciones de 2016 y la potencial colusión y obstrucción de justicia por parte de este presidente, Trump se sacó de la manga una falsa crisis en la frontera que, según él, se resuelve, con un muro. Y como los demócratas se oponen a dicho muro, Trump cierra el gobierno utilizando las vidas de 800,000 empleados federales y sus familias como peones en un juego de ajedrez. Nada importa que esas familias no estén devengando ingresos, que no puedan comprar alimentos o medicamentos. Trump asegura que estos trabajadores entienden la situación y harán “ajustes”. Asimismo, amenaza con declarar una “emergencia nacional” para obtener los miles de millones para sufragar su muro, aunque el dinero se les quite al fondo de respuestas de emergencia por el huracán “María” en Puerto Rico, “Harvey” en Texas y los incendios en California.