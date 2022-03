Recurso nuevo de 'Inmigrante Informado' empodera a los dreamers y a otros para que cumplan su sueño de viajar

En la niñez nunca entendí a cabalidad la magnitud de las implicaciones de ser indocumentada. No fue hasta que llegué a la escuela secundaria que me enteré de que no tenía las mismas oportunidades ni los privilegios de mis pares - como votar o poder viajar al extranjero - debido a que no tengo la documentación necesaria. Sin embargo, en el 2016, ahí estaba yo: en La Haya - la capital de la justicia del mundo -, en Europa, para representar el Programa de Clubes Estadounidenses de UNICEF en la Primera Cumbre Mundial de Líderes de la Educación, cuyo título era “Explorando los derechos humanos”. Esto, gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).