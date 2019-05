Hipocresía o buena economía, dos polos que serán puestos a prueba en 2020

Lo anterior, entonces, nos lleva a preguntarnos quién está mal: ¿Trump? ¿Quienes lo apoyan a pesar de sus constantes mentiras, escándalos, acciones que rayan en la ilegalidad o que de plano son ilegales, argumentando que si la economía está bien, qué importa lo que diga o haga el mandatario? ¿El otro porcentaje que no apoya a Trump ni sus excesos, pero que en 2016 no le importó quedarse en casa y no votar? ¿O todos los que se van insensibilizando al grado de que todo les vale?