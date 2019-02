Hipocresía

Alrededor de una docena de indocumentados trabajó en los clubes de golf de Donald Trump en Bedminster, Nueva Jersey, y en el condado Westchester, Nueva York, según reportaron The New York Times y The Washington Post. Claro, llama la atención que se haya empleado a indocumentados en las propiedades del presidente que llegó a la Casa Blanca criminalizando y atacando a quienes él llama “ilegales”. Pero eso es mucho más frecuente de lo que parece.

No hay ninguna evidencia de que el propio Donald Trump sabía de esto. Sin embargo, dos de los inmigrantes que trabajaron en el campo de golf de Nueva York me dijeron, en una entrevista, que fueron empleados durante años y que nunca tuvieron problemas… hasta que fueron despedidos hace unos días.

¿La empresa sabía que tú estabas indocumentado? le pregunté al mexicano Gabriel Sedano, quien trabajaba en mantenimiento en la propiedad de Nueva York desde el 2005. “Yo pienso que sí”, me dijo. “Era una práctica muy común para el club. Por amigos, por conocidos, uno sabía que no pedían tantos papeles como para revisión. Uno solo entregaba los papeles y era muy fácil entrar. No hacían más preguntas. Yo pienso que no los checaban bien”.