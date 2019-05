‘Hazte ciudadano’: una campaña para nacionalizar un millón de residentes legales

Brinda los buenos días a sus empleados, quienes ya le esperan con café en mano para organizar las tareas del día y de inmediato se ponen manos a la obra. No cabe duda que Don Ramón es muy querido y respetado en la comunidad donde vive, a la que llegó como miles de inmigrantes hace varias décadas.

Con todo su esfuerzo ha levantado a su familia y taller de mecánica, y si una cosa ha aprendido de todos sus sacrificios es que la mejor protección que ha podido darles es haberse hecho ciudadano americano. Y no vacila en compartir ese mensaje con todo aquél que llega hasta su conocido y productivo taller. A todos les dice: “¡Hazte ciudadano! Naturalize Now!”

Esta breve historia resume no sólo la vida de Don Ramón, a quien apodan “El Tuercas” y que es el centro de la nueva campaña de la organización National Partnership for New Americans, sino la de millones de inmigrantes a través de los Estados Unidos que llegaron en busca de mejores oportunidades y de aportar al progreso de la nación.